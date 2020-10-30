30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Новые судебные участки появятся в Челябинске и Магнитогорске

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в закон о создании судебных участков и должностей мировых судей, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно недавним изменениям в федеральном законодательстве, количество судебных участков и должностей мировых судей Челябинской области увеличено со 181 до 183-х. В связи с этим новые судебные участки и должности мировых судей будут созданы в Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Согласно федеральному законодательству, судебные участки создаются из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 тысяч до 23 тысяч человек. В Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска на 1 января 2020 года этот показатель был более 26 тысяч и почти 25 тысяч человек соответственно.

Средства на создание судебных участков будут выделены из областного бюджета.

"Мы вносили свою инициативу в федеральные органы по увеличению числа мировых судей в связи с нагрузкой на ряде участков, которая превышает установленные нормы. Просили семь дополнительных участков, пока нам дали два. Там самая высокая нагрузка", - сообщил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин.

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Новые судебные участки появятся в Челябинске и Магнитогорске

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Теги: судебный участок, ЗСО, поправки, мировой судья,



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