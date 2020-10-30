30 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Алексей Орлов, Виктория Казакова (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области будут внедрять новые практики, выработанные в условиях борьбы с коронавирусом

Сегодня, 30 октября, Совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской области одобрил перечень деловых мероприятий региона на следующий год.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, первый заместитель губернатора Алексей Орлов поставил задачу активно внедрять новые практики, выработанные в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

"В 2021 году мы должны продолжить масштабирование онлайн-форматов и оттачивание протоколов обеспечения безопасности проведения оффлайн-мероприятий. Сегодня есть уверенность, что если организаторы мероприятий вооружатся практиками, наработанными в регионе и показавшими свою эффективность в этом году, то событийная повестка на 2021 год будет насыщенной.

У нас есть все механизмы, чтобы обеспечить стабильность и безопасность участников процесса. Успешно протестированы новые инструменты, которые позволяют оперативно перевести мероприятие из очного в онлайн-формат – не только без количественной потери аудитории, но и в десятки раз расширить аудиторию любого мероприятия. А это качественно новые возможности для продвижения инвестиционного, промышленного, туристического и конгрессно-выставочного потенциала региона", - заявил Орлов.

IX Уральский медиафорум, Алексей Орлов(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в условиях новой санитарно-эпидемиологической реальности главные события региона привлекли аудиторию в несколько раз больше, чем ранее. Так, на текущий момент уже состоялось 24 онлайн-сессии Иннопром online, которые собрали свыше 350 тысяч зрителей. До конца года запланировано проведение еще 12 трансляций, ожидается, что аудитория мероприятия достигнет 550 тысяч человек.

Столь же мощный рост аудитории был отмечен в ходе VII национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, трансляции с которого уже посмотрели свыше 2,6 миллиона человек. В 2021 году при различной поддержке правительства Свердловской области планируется провести 67 мероприятий, из них – 36 на территории региона и еще 31 – за его пределами.

Виктория Казакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области(2017)|Фото: Накануне.RU

"Анализируя тематику мероприятий на территории области, можно отметить, что лидерами остаются приоритетные для региона сферы экономического блока, а также мероприятия, связанные с туризмом, строительством, образованием, здравоохранением, спортом, транспортом и информационными технологиями. Больше половины мероприятий перечня планируются к проведению на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

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В Свердловской области будут внедрять новые практики, выработанные в условиях борьбы с коронавирусом

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Теги: онлайн, коронавирус, практики, Орлов, Свердловская область



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