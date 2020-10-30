30 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

"Русснефть" заключила допсоглашение с правительством Югры на взаимовыгодных условиях

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приняло решение о заключении дополнительного соглашения с ПАО НК "Русснефть". Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа, взаимовыгодное сотрудничество будет направлено на стабильное развитие экономики, улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач как региона, так и отдельных муниципалитетов.

"Компания берет на себя обязательства до конца текущего года профинансировать мероприятия по компенсационным выплатам коренным малочисленным народам Севера, а также реализации социально-экономических программ и благотворительных проектов", - прокомментировал первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Общая сумма финансирования мероприятий в текущем году составляет 30 млн руб.

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"Русснефть" заключила допсоглашение с правительством Югры на взаимовыгодных условиях

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Теги: Русснефть, допсоглашение, развитие экономики, социальные задачи



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