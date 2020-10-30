В Челябинске после падения дерева на ребенка возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности после падения дерева на восьмилетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошел 28 октября во дворе одного из домов Советского района. Девочка получила травмы при падении дерева. С переломами руки и ноги ее госпитализировали в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего и должностных лиц, отвечающих за обеспечение своевременного спила деревьев.