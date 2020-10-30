30 Октября 2020
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Орел и решка (2018) | Фото:

В Перми начались съемки передачи "Орел и решка"

В Перми начались съемки телепередачи "Орел и решка" о путешествиях с ведущими Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что Регина опустится в шахту в Пермском крае и проведет время в апартаментах в одном из санаториев вблизи города. Тимур в Перми будет жить на $100. В соцсетях жители краевой столицы рассказывают, что видели ведущих в аэропорту на съемках первой сцены выпуска - где они подбрасывают монету. Также были отсняты сцены в Березниках - на "Уралкалии". А Тимура одна из жительниц краевой столицы видела рядом с памятником "Соленые уши". Фотографию со съемок она опубликовала в соцсетях.

Тимур Родригез, Орел и Решка, съемки(2020)|Фото: vk.com/permactive | Елена Ахмарова

Шоу "Орел и решка" выходит на федеральном развлекательном телеканале "Пятница". Ранее в Перми снимались выпуски других проектов "Пятницы" — "Бедняков+1" и "Ревизорро".

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В Перми начались съемки передачи "Орел и решка"

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Теги: Тимур Родригез, Орел и Решка, съемки, Регина Тодоренко



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