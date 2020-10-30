Томский суд отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Кировский суд Томска отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией, представители которого требовали обязать следствие возбудить уголовное дело о возможном отравлении Алексея Навального.

Об этом сообщил в твиттере директор ФБК Иван Жданов. Суд также отказался обязать МВД вернуть Навальному его вещи.

Напомним, ранее Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело по заявлению юриста ФБК о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Юристы ФБК также подали в суд жалобу на бездействие СКР.