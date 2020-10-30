"Времени на раскачку нет": екатеринбургских таксистов без защитных экранов начнут крупно штрафовать

Екатеринбургских таксистов, которые не будут устанавливать в своих автомобилях специальные защитные экраны, могут ждать крупные штрафы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Напомним, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев, придерживаясь рекомендаций главного санврача РФ, внес изменения в указ об особом режиме на территории Свердловской области. Согласно ему, посадочные места в помещениях общепита и такси должны быть оснащены защитными экранами и перегородками.

Сегодня таксисты, недовольные такими нововведениями, устроили акцию протеста в самом центре Екатеринбурга. После этого Старков провел встречу с представителями компаний, оказывающих услуги такси. Она продолжалась довольно долго и завершилась около 15 часов.

Как заявил министр по итогам переговоров, из-за ситуации с распространением коронавируса "времени на раскачку нет".

"Такси уже начали этим заниматься. Конструкции из недорогих материалов, которые исключают прямонаправленный поток – это недорого и будет сделано уже сегодня. Мы договорились, что соберемся еще раз в следующий четверг и посмотрим, как будет выполняться указ. Посмотрим, кто не прислушался и осознанно идет не невыполнение, тем самым ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан. Мы готовы перейти от предупреждений, помощи и наставлений к самым решительным мерам. Штрафы здесь существенные – для юрлиц это более 50 тысяч рублей. Но мы бы не хотели переходить к этим экстренным мерам", - рассказал Василий Старков.

Он выразил уверенность, что легальные таксопарки и водители будут исполнять данный указ. По его словам, представители ГИБДД заявили, что такие конструкции в автомобилях не являются капитальными и не вносят изменений в конфигурацию салона, поэтому дополнительных разрешений здесь не требуется.

"Мы не говорим о жестких или хрупких конструкциях из пластика или оргстекла. Это гибкие материалы, которые не нанесут никакого вреда при любом механическом воздействии или толчке", - пояснил министр.

По его словам, также в ближайшее время на улицах Екатеринбурга будет увеличено число единиц общественного транспорта.

Как рассказал участник встречи – директор компании "Регион транспорт" Тимур Худорожков, перевозчики рассчитывают, что и ГИБДД, и министерство транспорта на первых порах отнесутся к ним лояльно и дадут время, чтобы установить эти экраны.

"Пленка – это одна история. Но нам хотелось бы, чтобы экран нес не только теоретический, но и практический характер, защищал и пассажира, и водителя. Нам необходимо будет время, чтобы сделать не только красивую конструкцию, но и чтобы ее можно было применять на практике", - отметил Худорожков.

При этом он не исключил, что когда эпидемия коронавируса спадет, практика установки экранов в такси может быть сохранена.

"За восьмичасовую смену водитель выполняет порядка 20-25 заказов. Один клиент с гриппом, другой с ковидом… Возможно эти экраны, по крайней мере на период эпидемии, то есть осенью и весной, будут эксплуатироваться в постоянном режиме. Речь идет о съемных конструкциях, а дальше будет видно", - заключил эксперт.

Другой участник рынка – директор "Первого таксомоторного парка" Петр Новиков сообщил, что у его предприятия уже есть опыт установки таких защитных экранов. По его словам, это было сделано, когда весной в регионе шла высокая заболеваемость. Он отметил, что сложности в установке "нет вообще никакой", и было оборудовано более 20 автомобилей.

"Устанавливается буквально 15-20 минут. Часть автомобилей уже оборудована, сейчас в этом задействован полностью весь таксопарк", - рассказал Новиков.

Он также не стал исключать, что экраны в такси могут остаться и в "посткарантинное" время.

"Все возможно и обсуждается. В дальнейшем будем смотреть по ситуации", - добавил руководитель парка.