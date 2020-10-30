30 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале экс-начальника колонии обвиняют в получении взяток и превышении полномочий

В Челябинской области бывшему начальнику исправительной колонии №15 предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. он получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за незаконную возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания.

Еще более 250 тыс. руб., как считает следствие, он получил от заключенных за возможность пользоваться сотовой связью и беспрепятственного перемещаться по территории колонии. Эти деньги он потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.

Расследование уголовного дела находиться в завершающей стадии.

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На Южном Урале экс-начальника колонии обвиняют в получении взяток и превышении полномочий

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Теги: начальник колонии, колония, взятки, уголовное дело,



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