В Челябинской области реабилитированным лицам возместят стоимость проезда на междугороднем транспорте

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий, передает корреспондент Накануне.RU.

В действующей редакции закона предусмотрено право на возмещение 100% стоимости проезда только на железнодорожном транспорте либо ином виде транспорта при отсутствии железнодорожного сообщения, но в размере 50 процентов от стоимости проезда.

Поправки устанавливают право на возмещение стоимости проезда в размере 100% на любом виде междугородного транспорта по выбору гражданина. Сохраняются лишь ограничения, связанные с проездом реабилитированных лиц на междугородном транспорте повышенной комфортности: в спальных вагонах с двухместным купе и вагонов повышенной комфортности, в салонах бизнес - класса всех типов самолетов.

Как отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, в течение 2019 года правом на возмещение расходов на проезд воспользовались 858 человек. В 2020 году на указанные цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 7,1 млн рублей.