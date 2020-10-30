В Кремле не усматривают связи между терактом в Ницце и нападением в Татарстане

В Кремле не связывают теракт во французской Ницце и нападение на отдел полиции в Татарстане. Последнее - это криминальное преступление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во Франции события - это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" – цитирует его РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью в Татарстане 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции. Он ранил одного из полицейских ножом и был застрелен.

По данным СМИ, застреленный в Татарстане юноша выкрикивал "Аллах Акбар".В МВД заявили, что он не состоял на учете как склонный к экстремизму. При этом, по данным источников, следствие не исключает, что в атаке подростка может быть "французский след".