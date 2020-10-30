Южноуральские депутаты одобрили поправку в Устав о назначении прокурора региона

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили поправку в Устав региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона направлен на приведение Устава Челябинской области в соответствие со статьями 83 и 29 Конституции РФ.

После принятия поправок в Конституцию РФ установлен новый порядок назначения на должность прокуроров субъектов РФ. Теперь прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации РФ и освобождаются от должности Президентом РФ.

В связи с этим депутаты исключили из Устава области норму, которая предусматривает процедуру согласования депутатами ЗСО представления генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Челябинской области.

"Ранее, в соответствии с Конституцией, кандидатура прокурора области рассматривалась и одобрялась законодательными органами власти субъекта РФ. Сейчас прокуроры субъекта будет назначаться после консультаций с Советом Федерации, который сформирован из представителей регионов", - отметил председатель комитета по законодательству ЗСО Анатолий Брагин.