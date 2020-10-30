30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Коммунальщики в Челябинске "делят" построенные государством многоквартирные дома

В микрорайоне "Парковый" в Челябинске были выявлены факты незаконной деятельности управляющей компании ООО "Парк-Сервис", руководство которой попыталось взять под контроль ряд многоквартирных домов и перевести жильцов на обслуживание в свою компанию. В результате проверок выяснилось, что никаких собраний "инициативных групп" по смене управляющей компании не проводилось, а протоколы, якобы свидетельствующие об этом, были подделаны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки" (ЮУ КЖСИ).

Как уточнили в ЮУ КЖСИ, собственники ООО "Парк-Сервиса" попытались поставить под контроль своей "управляйки" порядка 41 многоквартирного дома. 

"В октябре в Госжилинспекцию Челябинской области массово поступили протоколы общих собраний собственников, якобы принявших решение сменить действующую УК "ЮУ КЖСИ" на ООО "Парк-Сервис". Проверка контролирующего органа показала несоответствие подписей, указанных в протоколе жильцов", - рассказывают в ЮУ КЖСИ.  

"В Главное управление 14 октября поступили обращения двух собственников квартир в домах по ул. Скульптора Головницкого, 20А и 32. Граждане, оформленные в протоколах, как председатель и инициатор общего собрания, сообщили, что не принимали участия в указанных собраниях, оригинал протокола не подписывали, - прокомментировала первый заместитель начальника ГУ Госжилинспекции Элла Никитина. -  Согласно ГК РФ, решение о переходе дома в управление ООО "Парк-Сервис" признано ничтожным, так как противоречит основам правопорядка. Компании отказано во внесении изменений в реестр".

Далее, по словам директора УК "ЮУ КЖСИ" Александра Витальева, в инспекцию и прокуратуру были приглашены собственники уже 35 МКД, в каждом протоколе общего собрания были обнаружены поддельные подписи, более того люди узнавали среди фамилий подписантов своих умерших родственников. "Мы также ждем отмены этих протоколов. Дома продолжают обслуживаться нашей управляющей компанией", - сообщил Витальев.

Конфликты и судебные разбирательства между государственным (100% находится в собственности министерства имущества Челябинской области) ЮУ КЖСИ и ООО "Парк-Сервис" по обслуживанию многоквартирных домов в новых микрорайонах Челябинска продолжаются не первый год. Ранее часть домов, жильцы которых якобы также внезапно захотели сменить управляющую компанию, после разбирательств вернулась под крыло ЮУ КЖСИ, там также фигурировали поддельные документы с общих собраний и даже "мертвые души" в виде организаторов и инициаторов смены одной управляющей компании на другую. 

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Коммунальщики в Челябинске "делят" построенные государством многоквартирные дома

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Теги: Элла Никитина, Александр Витальев, Госжилинспекция, Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки, "Парк-Сервис", управляющая компания



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