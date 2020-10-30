30 Октября 2020
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Политика Свердловская область В России
Светлана Цветкова (2018) | Фото: Накануне.RU

Председатель Арбитражного суда Свердловской области ушла в отставку

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова покидает свой пост.

Решение об ее отставке приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Как сообщается на официальном сайте ВККС, заседание прошло в Москве в режиме видеоконференцсвязи. На нем были удовлетворены 14 заявлений руководителей судов и судей о прекращении их полномочий, в том числе и Цветковой.

Теперь нового главу Арбитражного суда Свердловской области должен будет утвердить Владимир Путин после проведения соответствующего конкурса.

Светлана Цветкова была назначена председателем свердловского арбитража в 2011 году на шестилетний срок полномочий. В 2017 году указом президента России она была переназначена на этот пост еще на шесть лет.

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Председатель Арбитражного суда Свердловской области ушла в отставку

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Теги: Цветкова, арбитраж, отставка, ВККС



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