Председатель Арбитражного суда Свердловской области ушла в отставку

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова покидает свой пост.

Решение об ее отставке приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Как сообщается на официальном сайте ВККС, заседание прошло в Москве в режиме видеоконференцсвязи. На нем были удовлетворены 14 заявлений руководителей судов и судей о прекращении их полномочий, в том числе и Цветковой.

Теперь нового главу Арбитражного суда Свердловской области должен будет утвердить Владимир Путин после проведения соответствующего конкурса.

Светлана Цветкова была назначена председателем свердловского арбитража в 2011 году на шестилетний срок полномочий. В 2017 году указом президента России она была переназначена на этот пост еще на шесть лет.