30 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
соболь , полиция, соцсети (2019) | Фото:скан, соцсети

Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете как склонный к экстремизму - МВД

В Министерстве внутренних дел уточнили, что 16-летний подросток, совершивший нападение на отдел полиции в Татарстане, не состоял на учете как склонный к экстремизму, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Вместе с тем ведомство обратилось к представителям СМИ и блогосферы с просьбой проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, а при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные в официальных источниках", - сказали в пресс-центре.

Напомним, нападение произошло накануне вечером.

"16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В дальнейшем, в ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков" – сообщили в республиканском управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете как склонный к экстремизму - МВД

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Теги: нападение на полицию, подросток, экстремизм, учет в полиции



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