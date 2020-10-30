В Челябинской области депутаты приняли поправки в закон о бюджетном процессе

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты внесли изменения в закон о бюджетном процесс, передает корреспондент Накануне.RU.

За правительством области закрепляются новые бюджетные полномочия, в том числе по установлению порядка предоставления областным бюджетным автономным учреждениям, а также иным юридическим лицам субсидий на оказание государственных услуг в социальной сфере.

Кроме того, устанавливаются дополнительные основания для корректировки сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете. Предполагается, что это может быть сделано в случаях осуществления централизованной закупки для обеспечения государственных нужд.

На заседании депутаты отметили, что эта норма достаточно своевременная и ее введение позволит повысить оперативность в принятии важнейших решений.