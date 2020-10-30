В Москве "заминировали" все больницы и роддома

В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах. Экстренные службы начали проверки.

Также проверяется информация о "минировании" всех станций метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что все "заминированные" объекты продолжают работать в обычном режиме.

Волна "минирований" в столице, а также в других городах России, длится с конца прошлого года. В мае в Москве неизвестные сообщили о "минировании"семи московских больниц, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.