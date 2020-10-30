30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли поправки в закон об областном бюджете

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили поправки в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен губернатором области и подготовлен во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

"Предложенные изменения касаются проведения правительством области в 2020 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Челябинской области", - сообщил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

Реструктуризация будет проводиться путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетному кредиту с переносом срока погашения задолженности по основному долгу на период с 2020 по 2024 г. равными долями с возможностью досрочного погашения. За пользования средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1% годовых.

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Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли поправки в закон об областном бюджете

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Теги: бюджет, бюджет Челябинской области, поправки,



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