30 Октября 2020
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Сургут, центральная площадь (2020) | Фото: Администрация Сургута

Обновлённую главную площадь Сургута презентуют полпреду президента в УрФО

Главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников проверил, как реконструируют центральную площадь Сургута. Ему предстоит доложить об увиденном полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, сообщили Накануне.RU в мэрии.

28 октября он побывал в Сургуте, прогулялся по площади и оценил обновление. Пространство обустроили за 90 млн руб. в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".

"Я посетил центральную площадь Сургута по поручению Николая Цуканова. Мы контролируем ход исполнения национальных проектов. Полпреду передам, что на объекте заявленный объём работ выполнен, качество отличное. Коллеги из администрации рассказали о дальнейших планах по благоустройству общественного пространства. Верю, что главе Сургута Вадиму Шувалову и его команде удастся реализовать все задуманное. На мой взгляд, работа проведена достойная и нужная горожанам", – сказал Постников.

В перспективе на площади установят скамейки, малые архитектурные формы, фотозоны, художественная подсветка.

Сургут, центральная площадь(2020)|Фото: Администрация Сургута

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Обновлённую главную площадь Сургута презентуют полпреду президента в УрФО

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Теги: Сургут, центральная площадь, Александр Постников, Николай Цуканов, Вадим Шувалов



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