Более 28 тысяч свердловчан излечилось от коронавируса

На территории Среднего Урала зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусной инфекции, что увеличивает статистику до 35 тыс. 934 случаев. Из них 28 тыс. 13 человек уже излечились от болезни, включая и 301 свердловчанина, выписанного накануне.

К сожалению, продолжают фиксироваться и летальные исходы: семь новых случаев и 766 смертей в общем, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Среди новых случаев, только 79 являются жителями Екатеринбурга. Остальные зараженные из Алапаевска, Асбеста, Ачитского городского округа, Бисерти, Богдановича, Белоярского городского округа, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Камышлова, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов, поселка Уральский.

Из 277 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 222 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 138 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести уменьшилось и теперь составляет 1 тыс. 5 человек.