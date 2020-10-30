30 Октября 2020
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Ницца теракт жертвы (2016) | Фото: epa

СМИ: В атаке подростка на отдел полиции в Татарстане может быть "французский след"

Следствие не исключает, что в атаке подростка на отдел полиции в Татарстане может быть "французский след", передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Напомним, накануне во французской Ницце произошел теракт, мужчина ворвался в христианскую церковь и перерезал горло троим прихожанам. Его удалось задержать. Перед задержанием он выкрикивал "Аллах Акбар", правоохранительные органы считают, что он является религиозным фанатиком. В этот же день подобные попытки нападений были зафиксированы еще в двух французских городах, а также в Саудовской Аравии было нападение на охранника консульства Франции.

По данным СМИ, застреленный в Татарстане юноша, напавший на полицейских, тоже выкрикивал "Аллах Акбар".

Напомним, накануне Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил соболезнование в связи с терактом. "Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества", — говорится в телеграмме.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на отдел полиции. "16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В дальнейшем, в ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков" – сообщили в республиканском управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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СМИ: В атаке подростка на отдел полиции в Татарстане может быть "французский след"

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Теги: теракт, ницца, нападение на отдел полиции, религиозный фанатик



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