На Южном Урале за время пандемии более 20 тысяч человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 158 новых случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 20 тыс. 113 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 490 заболевших. За сутки выписан 44 человека, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 946 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчины 64, 72, 74 и 86 лет. Еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 83 лет и женщины 55 и 74 лет.