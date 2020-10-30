Тимофей Алтушкин вошел в число лучших менеджеров в российском ритейле 

30 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2020) | Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Тимофей Алтушкин вошел в число лучших менеджеров в российском ритейле 

Уральский предприниматель и основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин вошел в рейтинг "Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020". Рейтинг сформирован по итогам исследования компанией Wanta Group и является независимым — голосовать в нем могли только другие кандидаты на попадание в число лучших. 

Рейтинг разбит на несколько номинаций, связанных с различными направлениями деятельности в спорте, в том числе были выбраны три менеджера из спортивного ритейла. Ими стали Тимофей Алтушкин, генеральный директор сети магазинов "Спортмастер" Леонид Страхов и основатель экипировочного центра "Высшая Лига" Алексей Пшеничный

Стоит отметить, что от Свердловской области было сразу девять кандидатов на попадание в топ-100, в том числе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов. Однако в рейтинг смогли пройти только двое: помимо Алтушкина, в него вошел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников — он был отмечен в номинации "Новые имена в спортивном бизнесе".   

Отметим, что рейтинг был сформирован при поддержке образовательной платформы "Спорт как бизнес" и Министерства спорта Российской Федерации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тимофей Алтушкин вошел в число лучших менеджеров в российском ритейле 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тимофей алтушкин, рмк, ритейл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети