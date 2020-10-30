Тимофей Алтушкин вошел в число лучших менеджеров в российском ритейле

Уральский предприниматель и основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин вошел в рейтинг "Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020". Рейтинг сформирован по итогам исследования компанией Wanta Group и является независимым — голосовать в нем могли только другие кандидаты на попадание в число лучших.

Рейтинг разбит на несколько номинаций, связанных с различными направлениями деятельности в спорте, в том числе были выбраны три менеджера из спортивного ритейла. Ими стали Тимофей Алтушкин, генеральный директор сети магазинов "Спортмастер" Леонид Страхов и основатель экипировочного центра "Высшая Лига" Алексей Пшеничный.

Стоит отметить, что от Свердловской области было сразу девять кандидатов на попадание в топ-100, в том числе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов. Однако в рейтинг смогли пройти только двое: помимо Алтушкина, в него вошел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников — он был отмечен в номинации "Новые имена в спортивном бизнесе".

Отметим, что рейтинг был сформирован при поддержке образовательной платформы "Спорт как бизнес" и Министерства спорта Российской Федерации.