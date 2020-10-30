УрФУ переходит на дистанционку до 1 февраля следующего года

Уральский Федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения до 1 февраля следующего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Соответствующее распоряжение президиума ученого совета подписал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Дистанционка начнется уже с понедельника (2 ноября) и продлится до 31 января. В онлайн-формате пройдет и экзаменационная сессия, за исключением лабораторных работ для инженерных и естественнонаучных направлений подготовки магистрантов и аспирантов, требующих использования исследовательского оборудования, с обеспечением необходимых санитарных норм.