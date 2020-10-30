30 Октября 2020
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памятник Якову Свердлову, Екатеринбург, здание УрГУ (УрФУ) (2017) | Фото: Накануне.RU

УрФУ переходит на дистанционку до 1 февраля следующего года

Уральский Федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения до 1 февраля следующего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Соответствующее распоряжение президиума ученого совета подписал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Дистанционка начнется уже с понедельника (2 ноября) и продлится до 31 января. В онлайн-формате пройдет и экзаменационная сессия, за исключением лабораторных работ для инженерных и естественнонаучных направлений подготовки магистрантов и аспирантов, требующих использования исследовательского оборудования, с обеспечением необходимых санитарных норм.

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УрФУ переходит на дистанционку до 1 февраля следующего года

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Теги: УрФУ, студенты, удаленка, дистант



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