30 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге собрали 10 "суперкоманд" для борьбы с коронавирусом

В Екатеринбурге заведующие подстанциями "скорой помощи" вышли на линии для работы с "коронавирусными" вызовами. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Как пояснили в оперштабе, такое решение в период эпидемии приняли руководители структурных подразделений станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. Всего сформировано 10 бригад: 14 заведующих подстанциями и трое завотделениями. Вместе со старшими фельдшерами они с 29 октября выезжают к жителям Екатеринбурга, у которых подозревается коронавирус.

"Все они врачи высшей категории, с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Кроме этого, все медики, несмотря на административные должности, оставались практикующими врачами "скорой", - отметили в оперштабе, назвав каждую такую бригаду "суперкомандой".

Игорь Пушкарев, главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга(2020)|Фото: vk.com/svo196

Как рассказал главный врач станции Игорь Пушкарев, когда он обратился к коллегам с просьбой, могут ли они сейчас, в эпидемически сложное время, полноценно "выйти в поля" и совместить это с основной работой, все сразу же согласились.

Напомним, недавно в "скорой помощи" уральской столицы был отмечен рост обращений – более 3 тысяч звонков в сутки. После этого появились слухи о возможной остановке работы службы. Однако свердловские власти это опровергли, заявив, что необходимое финансирование обязательно будет.

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В Екатеринбурге собрали 10 "суперкоманд" для борьбы с коронавирусом

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Теги: скорые, коронавирус, бригады, Екатеринбург



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