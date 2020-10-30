В Екатеринбурге собрали 10 "суперкоманд" для борьбы с коронавирусом

В Екатеринбурге заведующие подстанциями "скорой помощи" вышли на линии для работы с "коронавирусными" вызовами. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Как пояснили в оперштабе, такое решение в период эпидемии приняли руководители структурных подразделений станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. Всего сформировано 10 бригад: 14 заведующих подстанциями и трое завотделениями. Вместе со старшими фельдшерами они с 29 октября выезжают к жителям Екатеринбурга, у которых подозревается коронавирус.

"Все они врачи высшей категории, с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Кроме этого, все медики, несмотря на административные должности, оставались практикующими врачами "скорой", - отметили в оперштабе, назвав каждую такую бригаду "суперкомандой".

Как рассказал главный врач станции Игорь Пушкарев, когда он обратился к коллегам с просьбой, могут ли они сейчас, в эпидемически сложное время, полноценно "выйти в поля" и совместить это с основной работой, все сразу же согласились.

Напомним, недавно в "скорой помощи" уральской столицы был отмечен рост обращений – более 3 тысяч звонков в сутки. После этого появились слухи о возможной остановке работы службы. Однако свердловские власти это опровергли, заявив, что необходимое финансирование обязательно будет.