В отдалённом районе Нового Уренгоя маленькие дети остались без медицинской помощи

В Коротчаево (отдалённый район Нового Уренгоя, расположенный в 79 км от города) прокуратура подключилась в решению проблем с медицинской помощью детям, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

Проверка показала, что медицинские услуги в Коротчаево предоставляют "Новоуренгойская центральная городская больница" и частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина". Однако последняя не полностью укомплектована медиками, оказывающими детям специализированную медицинскую помощь.

Городская больница более двух лет не решает проблему дефицита доступной специализированной детской медицинской помощи. Нет мобильных медицинских бригад. Прокурор Нового Уренгоя внёс главврачу центральной больницы представление об устранении нарушений закона.