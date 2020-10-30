30 Октября 2020
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канализационный коллектор, бревно (2020) | Фото: vk.com/tyumen_voda

В Тюмени сотрудники "Водоканала" извлекли из трубы бревно

В тюменском канализационном коллекторе на улице Бориса Щербины сотрудники водоканала обнаружили и извлекли из 400-милимметровой трубы двухметровое бревно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Росводоканал Тюмень".

Необычную находку обнаружили во время профилактической промывки трубы. Чтобы извлечь бревно его пришлось распилить на части, что было непросто сделать в тесном колодце. Бревно обнаружили до того, как оно стало причиной крупного засора, поэтому подтоплений удалось избежать. В водоканале напоминают жильцам о правилах пользования канализацией.

"Кто и как сбросил в канализацию бревно? Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварскими способом? Этот и подобные вопросы всегда возникают, когда мы находим в сетях такие крупные предметы. Ведь чтобы бревно очутилось в колодце необходимо было изрядно потрудиться – открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому", - прокомментировал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

канализационный коллектор, бревно(2020)|Фото: vk.com/tyumen_voda

Также среди необычных находок специалистов водоканала, устраняющих засоры, в этом году - лосиные рога, ласта, лопата. На очистных сооружениях канализации находили копыта животных, куски бетона, стеклянные бутылки, куски арматуры и проволоки, большие банные полотенца и мобильные телефоны.

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В Тюмени сотрудники "Водоканала" извлекли из трубы бревно

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Теги: Водоканал, бревно, труба, канализационный коллектор



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