30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Ленинградский мост в Челябинске (2016) | Фото:vk.com

В Челябинске жалобу на аукцион по реконструкции Ленинградского моста признали необоснованной

Челябинское УФАС признало необоснованной жалобу на аукцион по реконструкции Ленинградского моста стоимостью 998,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в УФАС поступила жалоба от компании из Алтайского края ООО "Техническое Строительное Партнерство". Заявитель указал на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. Из-за жалобы ведомство приостановило подписание контракта.

Однако доводы о нарушении законодательства о контрактной системе не подтверждены. Заказчик может продолжить проведение аукциона.

В октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявили аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

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В Челябинске жалобу на аукцион по реконструкции Ленинградского моста признали необоснованной

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Теги: жалоба, аукцион, Ленинградский мост, УФАС,



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