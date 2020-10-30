30 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге бывшего военного судят за контрабанду гашиша

В Екатеринбурге будут судить бывшего военнослужащего. Его обвиняют в контрабанде наркотиков.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина проходил службу в вооруженных силах РФ на территории республики Таджикистан, и, будучи уволенным в связи с окончанием контракта, за сутки до вылета в Екатеринбург решил привезти с собой наркотическое средство – гашиш.

Как показало расследование, зелье массой более 3 грамм он приобрел у одного из местных жителей. В целях сокрытия от таможенников экс-военный поместил его в тюбик из-под зубной пасты.

Сразу по прибытию в аэропорт Кольцово он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в зоне таможенного контроля. Сейчас следствие завершено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.

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В Екатеринбурге бывшего военного судят за контрабанду гашиша

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Теги: гашиш, контрабанда, военный, суд, Екатеринбург



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