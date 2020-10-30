Губернатор Сахалинской области привился от коронавируса

60-летний губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подтвердил, что "поучаствовал в испытаниях препарата "Спутник V".

"Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился. Вакцина двухкомпонентная – специалисты с временным интервалом делают две инъекции. Спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в моем случае испытания прошли успешно, у меня сформировался иммунитет. Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", - написал Лимаренко в своем Instagram-блоге.

Губернатор рассказал, когда в регионе появится вакцина и для рядовых граждан: "Что касается массовой вакцинации от ковида: привиться можно будет добровольно, скорее всего, препарат поступит на остров к декабрю".

Пока же он посоветовал проходить диспансеризацию и беречь свое здоровье. "Сам регулярно прохожу профобследования. Буквально на днях они сообщили мне, что мое здоровье в порядке", - добавил Лимаренко.