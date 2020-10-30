Ученые назвали новый симптом коронавируса

У заболевших коронавирусной инфекцией может появляться нетипичный симптом - воспаление на пальцах ног, похожее на обморожение. К таким выводам пришли ученые Американской академии дерматологии.

По данным исследования, у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и сами стопы.

Отмечается, что данный симптом проявляется нечасто, в большинстве случаев — в легкой форме, пишет Regnum. Держится он от одной до четырех недель.

Ранее сообщалось, что звон или шум в ушах может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Это обнаружили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Ряд заболевших, перед тем как узнать о диагнозе, жаловались на этот симптом, а у некоторых "тяжелых" пациентов он в дальнейшем приводил к полной потере слуха.