Следователи озвучили предварительную причину смерти рабочих в Белоярском районе

К выяснению обстоятельств гибели двух рабочих в Югре подключись следователи, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

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По версии следствия, 29 октября во время ремонта газопровода в районе поселка Верхнеказымский 36-летний трубопроводчик, находясь в трубопроводе, потерял сознание и умер. На помощь пострадавшему пришёл 31-летний мастер участка, но он тоже потерял сознание и умер. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".