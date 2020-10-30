В Екатеринбурге продолжают открывать КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ и COVID-19

Для снижения нагрузки на местные медучреждения, министерство здравоохранения Свердловской области внесло изменения в приказ "Об организации амбулаторного центра компьютерной томографии на базе ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер". КТ-центры откроются в Екатеринбурге по адресам: ул. Дублер Сибирского тракта, 56 и Чапаева, 9.

"Организовать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер" по адресам Екатеринбург ул. Дублер Сибирского тракта, 56, Екатеринбург ул. Чапаева, 9. Амбулаторные центры компьютерной томографии для оказания медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными заболеваниями, подозрением на новую коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию, с новой коронавирусной инфекцией", - написано в приказе.

На данный момент в Екатеринбурге работает пять КТ-центров, в том числе в больнице №14, госпитале ветеранов войн, больнице №24 и "Противотуберкулезном диспансере" по вышеуказанным адресам.