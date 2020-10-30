Между Челябинском и Магнитогорском с 5 ноября запустят "Ласточку"

С 5 ноября между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать скоростной электропоезд "Ласточка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Поезда будут курсировать ежедневно. Из Челябинска он будет отправляться в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52. Время в пути – 4 часа 20 мин. Электропоезд будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

Вместимость электропоезда – 341 человек. Стоимость проезда составляет 750 рублей для класса "стандарт»" и 1990 рублей для класса "бизнес".

Продажа билетов будет открыта 31 октября.