30 Октября 2020
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счетчики воды, трубы, жкх (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Бизнес выступил против массовой установки "умных" счетчиков в домах

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода оснащения жилых домов "умными" счетчиками, сообщают "Известия".

В организации считают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры, это нужно делать либо во всем доме, либо не делать вовсе. Решать, в каких домах менять старые счетчики на "умные", должны власти субъектов, заявляют в Ассоциации.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в 2018 году. С 1 июля 2020 года "умные" счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии должнику.

Предполагалось, что расходы компаний на установку счетчиков будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии. Однако в Ассоциации заявили, что поголовная установка таких приборов абсолютно невыгодна.

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Бизнес выступил против массовой установки "умных" счетчиков в домах

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Теги: умные счетчики, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний



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