Жительница Екатеринбурга дважды пыталась сжечь своего бывшего и его новую девушку

На Среднем Урале перед судом предстанет 18-летняя жительница Екатеринбурга. Ее обвиняют в покушении на убийство бывшего сожителя и его новой девушки, а также уничтожении их имущества.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2017 по 2018 годы обвиняемая жила с парнем, с которым общалась на сайте знакомств. После прекращения отношений она стала активно интересоваться его жизнью и отслеживать появление у него новых женщин. После этого отвергнутая девушка высказывала в их адрес угрозы, вредила имуществу и оставляла оскорбительные надписи на входных дверях.

В 2019 году уралец познакомился с жительницей Березовского и стал жить у нее. Его бывшая узнала об этом, и в адрес новой возлюбленной посыпались угрозы и оскорбления с требованиями о прекращении отношений. Более того, обвиняемая организовала слежку за парой, для чего наняла специального человека.

На этом она не успокоилась, и в одну из ночей августа 2019 года подожгла хозяйственные постройки у домовладения березовчанки. Огонь уничтожил сарай и перекинулся на кровлю дома, где в тот момент спали потерпевшие, однако пламя удалось погасить.

Буквально через месяц, после возвращения пары из отпуска, девушка ночью подожгла гостевой дом, в котором накануне весь день до позднего вечера находились влюбленные и проводили там уборку. В результате пожара дом был уничтожен, но сами они остались живы.

Как отметили в прокуратуре, общий материальный ущерб от двух поджогов превысил 4,5 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело поджигательницы будет направлено на рассмотрение в Березовский городской суд. По закону ей грозит до 15 лет лишения свободы.