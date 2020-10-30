Демонтаж киосков в Екатеринбурге сделают за 1 рубль

Мэрия Екатеринбурга по итогам торгов заключит договор, касающийся выноса, транспортировки и хранения киосков, установленных не по новым правилам городских властей. Так, на сайте госзакупок размещен контракт муниципального учреждения с некой компанией "Мариинскинвестпром". Как передает Накануне.RU, при начальной цене контракта в 100 тысяч рублей организация, в результате выполнит его условия всего за 1 рубль.

Отметим, что ранее городские власти обязали ликвидировать на территории уральского мегаполиса все киоски, установленные не по новым единым правилам. В частности, нестационарные объекты должны быть оформлены в едином архитектурном решении.

Ранее в постановлении, которое было утверждено мэром, представлены виды материалов и возможные варианты цветовых решений для ларьков. Например, модули сезонных объектов предприятий общепита могут быть оборудованы зонтами, навесами, прозрачными ограждениями и мобильным озеленением.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что контракт заключен с компанией "Мариинскинвестпром". "Закупка № 638688 размещена на площадке market.otc.ru 28.09.2020 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В аукционе участвовали 4 организации. Победителем по результатам торгов признано ООО "Мариинскинвестпром". Претензий по исполнению контракта по состоянию на 30.10.2020 у заказчика нет", - говорится в ответе администрации на информационный запрос Накануне.RU.