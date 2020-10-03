03 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2006) | Фото: geotravel.ru

К изучению ситуации на Халактырском пляже Камчатки подключился СК

Следователи выяснят обстоятельства загрязнения в районе Халактырского пляжа на Камчатке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке. В том числе, на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы и надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Ситуация на побережье находится на особом контроле", - написала в своём Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, ранее власти Камчатского края высказались о ситуации вокруг Халактырского пляжа. По состоянию на 3 октября, мёртвых морских животных там нет, вода нормального цвета и запаха.

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К изучению ситуации на Халактырском пляже Камчатки подключился СК

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Теги: Халактырский пляж, мёртвые животные, инспекция, Алексей Кумарьков



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Ранее 03.10.2020 19:50 Мск "Сейчас мёртвых морских животных там нет". Власти Камчатки - о состоянии Халактырского пляжа

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