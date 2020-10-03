03 Октября 2020
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(2006) | Фото: www.tst.spb.ru

"Сейчас мёртвых морских животных там нет". Власти Камчатки - о состоянии Халактырского пляжа

Власти Камчатского края высказались о ситуации вокруг Халактырского пляжа. По состоянию на 3 октября, мёртвых морских животных там нет, вода нормального цвета и запаха. При этом в некоторых бухтах, в частности, в бухте "Малая Лагерная", действительно, на берегу обнаружены выброшенные штормом морские животные. Пробы воды отправлены на расширенный биохимический анализ, сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.

"Ранее после появления в социальных сетях сообщений о проблемах с экологической обстановкой на пляже, по нашей просьбе управление Гидрометслужбы по Камчатскому краю проводили отбор проб. Они зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза – это ненормальная ситуация. Вместе с тем, данные превышения не могли привести к тяжёлым экологическим последствиям", - сказал и.о. министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

В бухты "Большая" и "Малая лагерная" также выезжали специалисты.

"За сутки, предшествующие данному событию, в Авачинском заливе произошел очень сильный шторм, с высотой волн до 9 метров и порывами ветра до 30 м/с, поэтому данный выброс мог быть связан с волноприбойной деятельностью", - рассказал Алексей Кумарьков.

Случившееся вызвало значительный резонанс.

"Мы с участием всех уполномоченных структур продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Ежедневно проводим гидрохимические обессиливания для понимания полной картины произошедшего. О новых обстоятельствах будем сразу информировать население", - добавил Кумарьков.

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"Сейчас мёртвых морских животных там нет". Власти Камчатки - о состоянии Халактырского пляжа

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Теги: Халактырский пляж, мёртвые животные, инспекция, Алексей Кумарьков



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Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2020 21:05 Мск К изучению ситуации на Халактырском пляже Камчатки подключился СК

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