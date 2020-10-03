Стивен Сигал открыл в Екатеринбурге Международный фестиваль айкидо

В Екатеринбурге торжественно открыли Международный фестиваль айкидо. Мероприятие посетил Стивен Сигал, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам организаторов, такого уровня соревнований в истории боевых искусств Урала ещё не было. Фестиваль проходит под руководством звезды Голливуда, обладателя седьмого дана и главного инструктора Федерации айкидо России Стивена Сигала. Предваряя торжественное открытие мероприятия, актёр ответил на вопросы журналистов и принял участие в фотосессии.

Соревнования, собравшие спортсменов из России и стран СНГ, проходят с 2 по 4 октября. В Екатеринбург приехали мастера из Франции, Италии, Финляндии и Норвегии. Кроме соревновательной части, участники фестиваля побывали на мастер-классах президента Федерации айкидо России Николая Егорова, вице-президента ФАР Натальи Рудневой и руководителя белорусской Федерации айкидо Андрея Мостовникова. Лучшие команды и участники получат дипломы и призы школы Стивена Сигала "Тэн шин айкидзюцу".