В Екатеринбурге проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Сотрудники муниципальной транспортной инспекции (МТИ) провели совместный с ГИБДД рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Екатеринбурга. Основной целью мероприятия стало предотвращение появления в нём пассажиров без санитарно-гигиенических масок и респираторов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На остановке "Институт связи" первым сотрудники ГИБДД остановили автобус маршрута №21. В его салоне все пассажиры, водитель, кондуктор были в масках. Позже во время проверки инспекторы МТИ зафиксировали и задокументировали все нарушения масочного режима и провели разъяснительные беседы с пассажирами. Среди водителей самым распространённым нарушением стало нахождение маски на подбородке. По словам ведущего специалиста МКУ "Муниципальная транспортная инспекция" Дмитрия Какорко, совместные рейды представители этого контрольного органа проводят регулярно.

"Такие рейды проходят с привлечением регионального министерства общественной безопасности, Росгвардии и, когда необходимо, ГИБДД, — отметил Дмитрий Какорко. — В последнее время большинство пассажиров и водителей муниципального и коммерческого транспорта стали более сознательно относиться к соблюдению масочного режима. Около 90% из них передвигаются в защитных масках, но встречаются и такие, кто игнорирует это требование. Тем не менее, указ губернатора действует до сих пор, и его надо соблюдать".

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый режим защиты граждан от новой коронавирусной инфекции, продлённый губернатором до 5 октября 2020 года. На последнем заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции Александр Высокинский особо акцентировал внимание на необходимости соблюдения профилактических мер в общественном транспорте, магазинах и других многолюдных местах.