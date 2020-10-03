Глава Салехарда излечился от коронавируса

Мэр Салехарда Алексей Титовский вылечился от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Самочувствие хорошее. Вернулся к полноценной работе. Сегодня вместе с коллегами посетили основные объекты благоустройства, которые нам предстоит завершить в ближайшее время", - написал в своём Instagram мэр и подробно рассказал о сегодняшней работе.

Напомним, о том, что у мэра столицы Ямала – COVID-19, стало известно 24 сентября.