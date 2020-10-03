Проститься с националистом Марцинкевичем пришёл экс-полковник ГРУ Квачков

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков пришёл сегодня на Кунцевское кладбище Москвы, чтобы проститься с националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком"), передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Максим Сергеевич — соратник по русскому делу. Мы с ним лично не были знакомы. Получилось так, что мы сидели в разных тюрьмах в это время, его некоторые убеждения совпадают с моими", - цитирует Квачкова "Пятый канал".

Напомним, ранее стало известно, что погибшему уже после перевозки его тела в столицу вскрыли череп. Якобы тело Марцинкевича осмотрели сотрудники похоронной службы, заметили шов на голове и сообщили об этом родителям "Тесака". В Челябинске при осмотре тела они этого не видели.