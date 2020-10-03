В Югре член Общественной палаты может потерять статус за предложение сдать детей из многодетных семей в детдом

В Югре создана петиция с требованием лишить Эдуарда Логинова статуса члена Общественной палаты округа за его высказывание о многодетных семьях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее, напомним, Лоинов "отметился" словами о том, что "не можете содержать своих детей – сдайте их в детдом". Он добавил, что "налогоплательщики не должны содержать чьих-то детей в ущерб развитию страны".

Автор созданной сегодня днём петиции, бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, требует исключить Логинова из Общественной палаты за грубое нарушение кодекса этики члена ОП. К моменту публикации собрано 10 подписей.

Напомним, ранее чиновница-спортсменка из Свердловской области Ольга Глацкий "прославилась" на всю страну словами о том, что "государство ничего не должно молодёжи" и вообще оно "не просило рожать".