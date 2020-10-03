В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в стоявших на перекрёстке пешеходов

В Нижнем Тагиле в результате аварии на перекрёстке пострадали пешеходы – в них врезался вылетевший с дороги автомобиль, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

Сегодня в 10.10 на перекрестке Победы – Пархоменко "ВАЗ-1500" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с "Дэу Нексия" и "Шкодой Рапид". После столкновения "ВАЗ" снёс ограждение тротуара, выехал на тротуар и врезался в пешеходов, а также "Газель", припаркованный на тротуаре. Водитель автомобиля-виновника, предварительно, был пьян. С ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия. По предварительной информации, госпитализированы четыре пешехода, водитель "ВАЗа", а также один человек из "ДЭУ Нексия".

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.