В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в стоявших на перекрёстке пешеходов

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Авария, врезался в пешеходов, Победы - Пархоменко, Нижний Тагил (2020) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в стоявших на перекрёстке пешеходов

В Нижнем Тагиле в результате аварии на перекрёстке пострадали пешеходы – в них врезался вылетевший с дороги автомобиль, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

Сегодня в 10.10 на перекрестке Победы – Пархоменко "ВАЗ-1500" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с "Дэу Нексия" и "Шкодой Рапид". После столкновения "ВАЗ" снёс ограждение тротуара, выехал на тротуар и врезался в пешеходов, а также "Газель", припаркованный на тротуаре. Водитель автомобиля-виновника, предварительно, был пьян. С ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия. По предварительной информации, госпитализированы четыре пешехода, водитель "ВАЗа", а также один человек из "ДЭУ Нексия".

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Авария, врезался в пешеходов, Победы - Пархоменко, Нижний Тагил(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария, врезался в пешеходов, Победы - Пархоменко, Нижний Тагил(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в стоявших на перекрёстке пешеходов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Нижний Тагил, Победы - Пархоменко, пешеход, водитель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети