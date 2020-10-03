Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве должников

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве должников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мораторий продлён до 7 января 2021 г. Документ опубликован на портале правительства.

Напомним, ранее стало известно, что Россию может ждать массовое банкротство компаний, получивших льготные кредиты под 2%, которые появились в качестве антикризисной меры и, по мнению кабинета министров, пользовались большим спросом. Такое предупреждение в адрес Мишустина направил бизнес-омбудсмен Борис Титов.