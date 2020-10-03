В России за сутки - 9 859 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 174 пациентасхода. За сутки полностью выздоровело 5 тыс. 563 человека.

Москва - 2884

Санкт-Петербург - 358

Московская область - 259

Ростовская область - 219

Нижегородская область - 199

Воронежская область - 177

Кемеровская область - 168

Свердловская область - 165

Архангельская область - 160

Ставропольский край - 153

Ханты-Мансийский АО - 153

Саратовская область - 135

Ямало-Ненецкий АО - 134

Ульяновская область - 129

Волгоградская область - 124

Удмуртская Республика - 118

Красноярский край - 113

Оренбургская область - 111

Самарская область - 111

Краснодарский край - 106

Алтайский край - 103

Республика Коми - 99

Омская область - 98

Томская область - 98

Республика Крым - 98

Иркутская область - 97

Мурманская область - 96

Пензенская область - 96

Республика Саха (Якутия) - 93

Тюменская область - 91

Республика Алтай - 87

Забайкальский край - 87

Пермский край - 86

Республика Дагестан - 85

Республика Бурятия - 84

Карачаево-Черкесская Республика - 80

Ленинградская область - 79

Республика Калмыкия - 79

Челябинская область - 79

Новосибирская область - 79

Хабаровский край - 78

Кировская область - 77

Республика Карелия - 72

Приморский край - 72

Орловская область - 70

Тверская область - 69

Белгородская область - 67

Брянская область - 67

Сахалинская область - 66

Калужская область - 65

Калининградская область - 64

Костромская область - 60

Ярославская область - 60

Ивановская область - 59

Вологодская область - 57

Новгородская область - 57

Кабардино-Балкарская Республика - 55

Республика Ингушетия - 54

Курская область - 53

Рязанская область - 49

Астраханская область - 49

Владимирская область - 48

Тамбовская область - 48

Псковская область - 48

Республика Хакасия - 47

Республика Башкортостан - 44

Липецкая область - 43

Республика Мордовия - 39

Амурская область - 39

Магаданская область - 39

Республика Адыгея - 37

Курганская область - 37

Тульская область - 36

Республика Северная Осетия - 36

Смоленская область - 34

Республика Тыва - 33

Чувашская Республика - 28

Республика Татарстан - 27

Камчатский край - 27

Севастополь - 26

Республика Марий Эл - 25

Еврейская АО - 18

Чеченская Республика - 6

Чукотский АО - 3

Ненецкий АО – 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 204 тыс. 502 случая короанвируса. С начала пандемии умерли 21 тыс. 251 пациент, ещё 975 тыс. 859 выздоровели.