В России за сутки - 9 859 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 174 пациентасхода. За сутки полностью выздоровело 5 тыс. 563 человека.
Москва - 2884
Санкт-Петербург - 358
Московская область - 259
Ростовская область - 219
Нижегородская область - 199
Воронежская область - 177
Кемеровская область - 168
Свердловская область - 165
Архангельская область - 160
Ставропольский край - 153
Ханты-Мансийский АО - 153
Саратовская область - 135
Ямало-Ненецкий АО - 134
Ульяновская область - 129
Волгоградская область - 124
Удмуртская Республика - 118
Красноярский край - 113
Оренбургская область - 111
Самарская область - 111
Краснодарский край - 106
Алтайский край - 103
Республика Коми - 99
Омская область - 98
Томская область - 98
Республика Крым - 98
Иркутская область - 97
Мурманская область - 96
Пензенская область - 96
Республика Саха (Якутия) - 93
Тюменская область - 91
Республика Алтай - 87
Забайкальский край - 87
Пермский край - 86
Республика Дагестан - 85
Республика Бурятия - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Ленинградская область - 79
Республика Калмыкия - 79
Челябинская область - 79
Новосибирская область - 79
Хабаровский край - 78
Кировская область - 77
Республика Карелия - 72
Приморский край - 72
Орловская область - 70
Тверская область - 69
Белгородская область - 67
Брянская область - 67
Сахалинская область - 66
Калужская область - 65
Калининградская область - 64
Костромская область - 60
Ярославская область - 60
Ивановская область - 59
Вологодская область - 57
Новгородская область - 57
Кабардино-Балкарская Республика - 55
Республика Ингушетия - 54
Курская область - 53
Рязанская область - 49
Астраханская область - 49
Владимирская область - 48
Тамбовская область - 48
Псковская область - 48
Республика Хакасия - 47
Республика Башкортостан - 44
Липецкая область - 43
Республика Мордовия - 39
Амурская область - 39
Магаданская область - 39
Республика Адыгея - 37
Курганская область - 37
Тульская область - 36
Республика Северная Осетия - 36
Смоленская область - 34
Республика Тыва - 33
Чувашская Республика - 28
Республика Татарстан - 27
Камчатский край - 27
Севастополь - 26
Республика Марий Эл - 25
Еврейская АО - 18
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО – 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 204 тыс. 502 случая короанвируса. С начала пандемии умерли 21 тыс. 251 пациент, ещё 975 тыс. 859 выздоровели.