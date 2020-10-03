03 Октября 2020
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Акция, жители, зонтики, Хабаровск (2020) | Фото: t.me/khabarovskie

В Хабаровске 13-ую субботу подряд сотни жителей вышли на "губернаторскую" акцию

Жители Хабаровска 13-ую субботу подряд вышли на "губернаторскую" акцию протеста задержанию бывшего главы края Сергея Фургала, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В Хабаровске сегодня идёт дождь, из-за чего участники акции вышли на улице с зонтами разных цветов. По данным "Интерфакса", на улицы вышла 1 тыс. горожан. В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что, по данным на полдень по местному времени, на улицы вышли 500 хабаровчан.

Напомним, в конце сентября лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Лидер либерал-демократов заявил журналистам, что хабаровчанам стоит помочь семье Фургала, вынужденной оплачивать дорогостоящих адвокатов. По словам Жириновского, долги родных экс-губернатора перед юристами составляют уже 6 млн руб. Арест политика продлён до 9 декабря.

Акция, жители, зонтики, Хабаровск(2020)|Фото: t.me/khabarovskie

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В Хабаровске 13-ую субботу подряд сотни жителей вышли на "губернаторскую" акцию

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Теги: Сергей Фургал, акция, Хабаровск, зонтик, дождь



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