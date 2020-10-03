В московской больнице умер бывший сити-менеджер Миасса, следствие считало его одним из лидеров "турбазовских"

СМИ сообщают о смерти в московской больнице бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского, причиной указывают обострение хронических заболеваний.

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Ардабьевский находился в московском СИЗО и ждал приговора в рамках расследования преступной группировки "турбазовские", его подозревали в причастности к убийствам коммерсантов в Миассе в 2005 и 2008 гг., также обвинялся в бандитизме.

Экс-глава Миасса был в жесткой манере задержан сотрудниками ФСБ осенью 2013 году по пути на работу и немедленно переправлен в Москву. Следствие в рамках расследования уголовных дел по деяниям "турбазовских" продолжалось несколько лет, затем дело было передано в Московский городской суд. Ряд причастных лиц уже были осуждены к длительным срокам заключения, дело Ардабьевского было выделено в отдельное производство, однако, суд постоянно переносился и откладывался.

Мы рассказывали, что в связи с этим часть свидетелей просто не желала являться в суд и давать показания, а теперь и судить по инкриминируемым эпизодам будет некого. Впрочем, на скамье подсудимых еще девять обвиняемых в бандитизме активных участников "турбазовских".