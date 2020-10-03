В Пермском крае "коронавирусные" ограничения продлены до 18 октября

В Перми на заседании оперативного штаба продлили ограничения, связанные с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

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"Нужно ​выстраивать работу по соблюдению мер предосторожности, по дезинфекции, масочному режиму. Сейчас мы​ не говорим о возвращении тех ограничений, которые действовали​ в начале пандемии, но необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий. Если население обслуживается без масок, то мы должны жёстко на это реагировать. Предприниматели должны это понимать. Мероприятия, совещания необходимо проводить онлайн, по возможности разобщать людей, переводить их на дистанционную работу»", – сказал губернатор Дмитрий​ Махонин.

Режим самоизоляции​ для лиц старше 65 лет​ продлён до 18 октября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.​

Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности:​ социальное дистанцирование, наличие масок – изменением в Указ их ношение теперь обязательно​ при участии в массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом.​