03 Октября 2020
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Общество Москва
Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19 (2020) | Фото: vk.com/public97290447

Больным коронавирусом москвичам бесплатно выдадут лекарство ценой в прожиточный минимум

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил список лекарств, бесплатно выдаваемых больным коронавирусом жителям столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир". Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов ("Дабигатрана этексилат", "Ривароксабан", "Апиксабан")", - написал Собянин в своём блоге.

Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом – ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19. Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп. Расширен также перечень обязательных анализов, которые позволяют ещё более качественно и комплексно вести терапию пациентов с новой инфекцией.

"Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи", - уточнил мэр.

Пациентов с тяжёлыми формами заболевания госпитализируют в стационар, но большинство заболевших москвичей всё-таки имеют возможность лечиться дома под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно.

Напомним, с 21 сентября в российских аптеках появится долгожданное лекарство от коронавируса "Арепливир". Вот только позволить этот препарат себе, судя по всему, сможет не каждый - упаковка в рознице будет стоить от 12 320 руб.

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Больным коронавирусом москвичам бесплатно выдадут лекарство ценой в прожиточный минимум

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Теги: Сергей Собянин, мэр Москвы, Арепливир



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